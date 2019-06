As comemorações do Dia de Portugal começam no domingo, em Portalegre, com uma cerimónia de içar da bandeira nacional, e terminam em Cabo Verde, onde Presidente da República e primeiro-ministro estarão entre segunda e terça-feira.

Na segunda-feira de manhã, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, preside à Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Portalegre, onde fará o seu primeiro discurso no 10 de Junho, na presença do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do primeiro-ministro, António Costa.

Antes, haverá uma intervenção do presidente da comissão organizadora desta edição das comemorações do Dia de Portugal, o jornalista João Miguel Tavares, que é natural de Portalegre.

Nesta cerimónia, também estará presente o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e no desfile militar haverá uma representação cabo-verdiana a participar juntamente com as Forças Armadas Portuguesas.

A seguir, Marcelo Rebelo de Sousa viajará para a Cidade da Praia com o primeiro-ministro, António Costa, e com o Presidente de Cabo Verde, onde falará perante representantes da comunidade portuguesa neste país, que é composta, no total, por cerca de 21 mil pessoas, dispersas por várias ilhas cabo-verdianas.

Esta cerimónia de receção na capital de Cabo Verde terá atuações musicais do cantor cabo-verdiano Tito Paris e da fadista portuguesa Raquel Tavares e decorrerá na Escola Portuguesa.

Em Cabo Verde, além do chefe de Estado e do primeiro-ministro, estarão os ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e os deputados Feliciano Barreiras Duarte, do PSD, Carlos Pereira, do PS, Maria Manuel Rola, do BE, Pedro Mota Soares, do CDS-PP, e João Dias, do PCP.

O arranque oficial das comemorações do Dia de Portugal será no domingo de manhã, com o içar da bandeira nacional junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra, em Portalegre. Depois, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas irá visitar as atividades militares complementares.

No dia 09 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa terá ainda um almoço com o corpo diplomático acreditado em Portugal, no Convento de Santa Clara, e à tarde irá ao Museu de Tapeçaria de Portalegre.

Em Cabo Verde, as comemorações terão lugar na Cidade da Praia, na ilha de Santiago, e no Mindelo, na ilha de São Vicente, onde Presidente da República e primeiro-ministro terão uma agenda intensa, na terça-feira.

O programa no Mindelo inclui uma visita a uma exposição de arte contemporânea, um passeio a pé e um convívio com jovens desportistas na companhia do futebolista Eliseu, ex-jogador do Benfica, que integrou a seleção nacional campeã da Europa em 2016 e que tem dupla nacionalidade, portuguesa e cabo-verdiana.

No Mindelo, haverá ainda um almoço com autoridades locais numa fragata da Marinha Portuguesa e um desfile militar das Forças Armadas de Cabo Verde que integrará uma representação de Portugal.

As comemorações do Dia de Portugal terminam com uma receção à comunidade portuguesa, num hotel do Mindelo, na terça-feira ao fim do dia.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro regressa a Portugal e o Presidente da República viaja para a Costa do Marfim para uma visita de Estado.

Em 2016, ano em que tomou posse como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa lançou um modelo inédito de comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, acertado com o primeiro-ministro, António Costa, em que as celebrações começam em território nacional e se estendem a um país estrangeiro com comunidades emigrantes.

Nesse ano, o Dia de Portugal foi celebrado entre Lisboa e Paris. Em 2017 as comemorações foram no Porto e nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro e São Paulo. E em 2018 dividiram-se entre Ponta Delgada, nos Açores, e as cidades de Boston, Providence e New Bedford, na Costa Leste dos Estados Unidos da América. Neste ano, decorrem em Portalegre e em Cabo Verde.