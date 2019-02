Comboio que fazia a ligação Porto-Valença perdeu o motor durante a viagem e obrigou ao envio de táxis para levar passageiros ao destino.

Um comboio com ligação entre Porto e Valença ficou, esta sexta-feira, sem motor e obrigou ao transbordo de passageiros. De acordo com o Jornal de Notícias, o incidente ocorreu próximo de Afife, no distrito de Viana do Castelo, pelas 22h08.

Para transportar os passageiros até ao local de destino, a CP enviou táxis para o local. Ao jornal, a transportadora confirmou a avaria e garantiu que às 23h25 os táxis estavam a chegar ao local.

A CP informou ainda que a composição que partiu do Porto às 20h15 e tinha chegada prevista a Valença para as 22h30 era a última ligação do dia na Linha do Minho.