Ameaça de bomba mobiliza meios de socorro para estação da CP em Valença

Alerta para engenho explosivo foi dado às 15h00. No local encontram-se duas viaturas com seis bombeiros, uma patrulha da GNR e o Comandante Municipal de Valença.

Um alerta para um engenho explosivo na linha férrea da estação CP de Valença, obrigou à mobilização de vários meios de socorro para o local, durante a tarde desta segunda-feira. O objeto tratava-se de um caixote com fogo de artifício e o alerta foi considerado um falso alarme, confirmou uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo à Lusa.



Segundo informação avançada pelos Bombeiros de Valença e o CDOS de Viana do Castelo, no local encontravam-se duas viaturas com seis bombeiros, uma patrulha da GNR e o Comandante Municipal de Valença, o engenheiro Eduardo Afonso.



O alerta foi dado às 15h00 e levou à paragem das linhas ferroviárias desde essa hora. A circulação nas linhas 1 e 2 da estação de comboios de Valença já foi reaberta por volta das 16h46, disse a mesma fonte.



Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo informou que o alerta foi dado por um funcionário da CP por volta das 13h40. "A GNR deslocou para o local uma patrulha que acionou a Unidade de Inativação de Explosivos de Braga. A equipa chegou ao local cerca das 15h50, tendo recolhido o artefacto e procedido à sua inativação, em segurança", acrescentou, explicando que o objeto era "uma balona de pirotecnia, vulgarmente conhecido por fogo de artifício que, ao rebentar, faz um efeito de círculo no ar".



A GNR informou ainda que o caso está a ser investigado e que ainda não sabe por que motivos o engenho explosivo estava naquele local.



Com Carolina R. Rodrigues