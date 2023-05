Com que idade é que uma criança deve entrar na escola?

A legislação portuguesa prevê a entrada no 1.º ciclo de escolaridade de todas as crianças que completem 6 anos até 15 de setembro. As que nascem entre 16 de setembro e 31 de dezembro são os chamados "alunos condicionais". O que é que isto quer dizer? Têm direito a entrar no 1.º ano, mas não é obrigatório — caso não exista vaga podem ter de aguardar pelo ano seguinte.