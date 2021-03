Columbofilia: Federação dá “bicada” no PAN

A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) insurgiu-se, esta quarta-feira, contra declarações da líder parlamentar do PAN, alegando que Inês Sousa Real, "com profundo desconhecimento", misturou um acidente de viação – de um veículo de transporte de aves para uma prova da modalidade – com tiro aos pombos.



Um camião sofreu, domingo (28), um acidente, na A2 (Marateca), quando transportava cerca de 10 mil pombos-correio de Famalicão para o Alentejo.



Para o presidente da FPC, José Luís Jacinto, a deputada do PAN à Assembleia da República, "ao referir-se a tiro ao pombo", incorreu em "claro aproveitamento político de um acidente com um veículo afeto à columbofilia", suscetível de "acontecer a qualquer um, em quaisquer circunstâncias". A deputada falou do acidente num vídeo partilhado pelo partido em defesa do fim da atividade do "tiro ao pombo" ligando essa prática aos animais envolvidos no acidente (a referência pode ouvir-se a partir do minuto 1:37).