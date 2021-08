Colocados 6.500 professores contratados para o próximo ano letivo

Ministério da Educação divulgou as listas de colocações dos docentes. Mais de 13 mil mudaram de lugar.

Foram contratados 6.500 professores para o próximo ano letivo. O Ministério da Educação (ME) divulgou esta sexta-feira as listas de professores contratados para o ano letivo e a lista daqueles que estando já nos quadros pediram para mudar de escola. Estes últimos, são 13.500, com cerca de 400 ainda a aguardar colocação nas Reservas de Recrutamento, que agora se seguem.