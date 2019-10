Um jovem foi agredido com uns "cachaços" esta segunda-feira, num treino de futebol dos Iniciados (sub-14) do Clube Sport Clube Freamunde. Na sequência da agressão, o jovem perdeu os sentidos e ficou sem memória durante alguns instantes No final do treino o pai encontrou o filho já deitado numa maca na enfermaria.Os bombeiros foram chamados ao local e ao mudarem o jovem para outra marca, perceberam que este apresentava marcas da agressão no pescoço.O jovem acabou por ser transportado para o Hospital de Penafiel, apenas acompanhado pelos pais.À CMTV, o pai da vítima disse que durante a madrugada o jovem acabou por confessar que o treinador tinha ordenado que se dessem uns "cachaços" como forma de "castigo".Os pais já reuniram com a direção, com o presidente do clube e o treinador, que consideram a "situação infeliz", mas normal, não tendo sido nada feito até ao momento.Perante a situação, os pais decidiram que vão apresentar queixa-crime.Após a situação ter sido noticiada, o clube S.C. Freamunde fez saber através de um comunicado que foi determinada a abertura de um inquérito interno.O clube lamentou o sucedido durante o treino de Iniciados (sub-14) e referiu que sempre previligiou "a defesa e promoção de um conjunto de valores, designadamente a amizade, o companheirismo e a tolerância"."Relativamente aos factos ora em causa e sem prejuízo das conclusões que resultarem do processo de inquérito, o S. C. Freamunde agendará em breve uma reunião com todos os encarregados de educação dos atletas no sentido de serem prestados os devidos esclarecimentos", avança o documento enviado às redações.

O clube deseja ainda "as rápidas melhoras" ao atleta agredido e garante que "manterá toda a disponibilidade para tudo o que se afigurar necessário".