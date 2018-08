A Deco – Defesa do Consumidor – registou cláusulas proibidas nos contratos e regulamentos de dez ginásios desde o início do ano. De acordo com o Dinheiro Vivo, a Associação de Defesa do Consumidor vai agora denunciar a situação ao Ministério Público. Desde 2012 que a fidelização em ginásios é proibida por lei, mas alguns continuam a fechar os olhos - e quem paga é o cliente.

No entanto, só nos primeiros seis meses deste ano, a Deco recebeu mais de duas centenas de reclamações contra ginásios (215), com a maioria das queixas a estarem relacionadas com contratos de fidelização. De maneira a contrariar a lei, os clubes reduzem o valor da mensalidade para atrair clientes e os conseguirem manter.

E é aqui que surge o problema: alguns contratos têm ainda condições de inscrição que tornam difícil a o término do período de fidelização. Nas missivas, os ginásios têm o direito de alterar as cláusulas a qualquer momento, o que inclui horários de funcionamento, actividades do ginásio e até os preços.

Seguindo os exemplos das cadeias mais conhecidas, de acordo com a Deco e o Dinheiro Vivo, a suspensão do contrato no Holmes Place obriga ao pagamento de uma taxa de manutenção mensal de 15 euros e, no Solinca, o cliente pode rescindir, mas terá que escolher um ginásio a mais de 50 quilómetros de distância. E, nos contratos do Fitness Hut e no Holmes Place, há ainda uma cláusula que obriga o utente a pagar, mesmo que os serviços sejam suspensos.

Em alguns destes ginásios, os utentes não têm direito a compensação se o ginásio fechar e são responsáveis pelo pagamento de litígios. Ao Dinheiro Vivo, o presidente da Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP), José Carlos Reis, refere que os operadores devem "ter cuidado com aquilo que exigem aos seus clientes" de vido à "oferta bastante alargada e atractiva".