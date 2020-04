Circulação na linha do Norte restabelecida após acidente mortal em Santarém

A circulação na Linha ferroviária do Norte foi restabelecida às 06:25 numa única via, mas em ambos os sentidos, entre Setil e Santarém após ter estado cortada devido a um acidente com um camião e um comboio.

De acordo com uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), a circulação foi restabelecida numa única via em ambos os sentidos entre o Setil e Santarém, mas os trabalhos vão continuar "por forma a restabelecer as normais condições de circulação com a maior brevidade possível".

O acidente, que envolveu um veículo pesado de mercadorias e um Alfa Pendular ocorreu numa passagem de nível com cancelas automáticas, perto da freguesia de Vale de Santarém, no concelho de Santarém. O alerta chegou às autoridades às 18:56.

O condutor do veículo pesado de mercadorias envolvido acabou por morrer na sequência do acidente, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Inicialmente, o CDOS de Santarém tinha indicado que o acidente provocou dois feridos, um ligeiro, que seguia no comboio e que foi transportado para o Hospital de Santarém, e outro, que conduzia o camião, desconhecendo-se, então, a gravidade dos ferimentos.

Fonte da CP -- Comboios de Portugal indicou à Lusa que no comboio, que circulava no sentido Porto-Lisboa, seguiam 12 passageiros.

Segundo o CDOS, foram ainda assistidos dois passageiros do Alfa Pendular.

A fonte da CP, que recolheu informação junto da Infraestruturas de Portugal, adiantou que o mecanismo automático da passagem de nível estava a funcionar.