Portugal

Circulação de comboios da Fertagus com restrições de velocidade

Lusa 08:08
Na terça-feira a circulação esteve interrompida devido a um carril partido.

A circulação de comboios da Fertagus, que faz a ligação entre Lisboa e a Margem Sul, entre as estações de Sete Rios e Entrecampos estava às 07:00 a efetuar-se com restrições de velocidade, informou esta quarta-feira a empresa.

Comboios Fertagus
Comboios Fertagus RUI MINDERICO/LUSA

Na terça-feira, a circulação de comboios da Fertagus esteve interrompida devido a um carril partido, no troço entre as estações de Entrecampos e de Sete Rios, tendo sido reposta à tarde em via única entre Sete Rios e Roma-Areeiro.

"Informamos que no seguimento da ocorrência do dia 6/01/2026, relacionada com a quebra de um carril, a circulação de comboios entre as estações de Sete Rios e Entrecampos efetua-se com restrição de velocidade, pelo que, poderão verificar-se atrasos na circulação", indica a transportadora na rede social Facebook.

A Fertagus é a empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no eixo norte-sul, que inclui a travessia da ponte 25 de Abril, ligando os distritos de Lisboa e Setúbal, servindo 14 estações.

Dez estações situam-se na margem sul do Tejo (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).

