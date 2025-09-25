Sábado – Pense por si

25 de setembro de 2025 às 15:52

Imagens de satélite mostram tempestade Humberto a formar-se no Atlântico enquanto furacão Gabrielle se aproxima dos Açores

A tempestade tropical Humberto começou a formar-se, esta quarta-feira, no Oceano Atlântico, ao mesmo tempo em que o furacão Gabrielle atravessava o oceano em direção aos Açores.

