Pedro Frazão faz queixa de Hugo Soares à Comissão de Transparência por “ameaças de agressão”

Luana Augusto
20:01
Deputado do Chega acusa líder parlamentar do PSD de lhe ter ameaçado com "porrada".

O deputado do Chega, Pedro Frazão, terá apresentado esta sexta-feira uma queixa junto da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, depois de alegar que sofreu "ameaças de agressão física" por parte de Hugo Soares. Em causa estão declarações proferidas pelo líder parlamentar do PSD na reunião plenária de 17 de setembro.

Na queixa apresentada, Pedro Frazão acusa Hugo Soares de lhe ter ameaçado com "porrada", enquanto o microfone estava desligado, e garante que o líder parlamentar do PSD usou um "tom de voz que permitiu a toda a Câmara ouvir o que dizia”.

“Vais-me bater na minha casa? (...) Eu dou-te pancada! Eu dou-te porrada! Queres?”, lê-se na queixa apresentada pelo deputado do Chega e citada pela .

Pedro Frazão alega que este episódio se tratou de uma "provocação direta" e exige agora a instauração de um inquérito.

Esta queixa surge agora no mesmo dia em que o presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, também solicitou um inquérito à Comissão de Transparência, devido a uma denúncia da deputada do PS, Isabel Moreira, que alega que o deputado do Chega, Filipe Melo, lhe enviou beijos e fez sinais para se calar, durante uma sessão plenária que aconteceu na quinta-feira.

Tópicos Parlamento Pedro Frazão CHEGA Hugo Soares SIC Notícias Partido Social Democrata
