A chuva, o vento e a descida das temperaturas estão de regresso a Portugal continental devido à passagem de sucessivas superfícies frontais a norte da Península Ibérica, avisou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que entre quarta-feira e domingo, o estado do tempo no continente vai oscilar entre períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, e situações de céu pouco nublado ou limpo.

"Para os dias 09 e 11 de maio (quarta e sexta-feira) prevê-se possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral", indica o IPMA.

O Instituto adianta também que entre quarta-feira e domingo o vento soprará fraco a moderado a predominar de noroeste, soprando moderado a forte, com rajadas da ordem de 60/65 quilómetros por hora, na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

Quanto ao fim de semana, existe, segundo o IPMA, uma probabilidade entre 65 e 85% de novo aumento da intensidade do vento, em especial no litoral.

"Para o fim de semana (dias 12 e 13 de maio, dia de celebrações em Fátima), para aquela região, o cenário mais provável é de céu pouco nublado ou limpo, probabilidade de formação de neblina matinal, ausência de precipitação, intensificação do vento e pequena subida da temperatura máxima, em especial no domingo", informa o IPMA.

No que diz respeito, às temperaturas, o IPMA destaca que na generalidade do território a mínima deverá variar entre os 08 e os 12ºC, sendo ligeiramente inferior, com valores próximos de 5ºC nas regiões do interior Norte e Centro, esperando-se assim noites com arrefecimento acentuado.

Os valores da temperatura máxima deverão variar aproximadamente entre 16 e 24ºC.

Na origem da mudança do estado do tempo relativamente ao fim de semana passado (em que estiveram temperaturas próximas dos 30 graus) está um anticiclone localizado sobre o arquipélago dos Açores e que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia e a passagem de sucessivas superfícies frontais a norte da Península Ibérica.