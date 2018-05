Os jogos online ilegais estão cada vez mais presentes em Portugal e o seu aperfeiçoamento está a fazer com que as autoridades tenham dificuldade em detectar os terminais e os apostadores. Segundo avança o Diário de Notícias esta segunda-feira, a mais recente tendência é a utilização de sites como os das casas de apostas legalizadas em estabelecimentos comerciais – principalmente cafés –, onde os jogadores recebem um login e uma password para fazer as suas apostas.

Apesar de as apostas online serem realizadas sobretudo por jovens, a possibilidade de a entrada nos sites poder ser efectuada em qualquer dispositivo e local torna mais difícil o trabalho das autoridades em pôr fim a estas organizações. Com isto, o Estado perde milhões de euros em impostos que não cobra.

"Temos notado que os esquemas fraudulentos estão cada vez mais complexos com recurso a plataformas electrónicas que conseguem gerar lucros muito maiores do que acontecia até há algum tempo", disse ao jornal fonte da Unidade de Acção Fiscal da Guarda Nacional Republicana. "São apostas desportivas online paralelas, exploradas em rede. Têm um servidor - normalmente instalado fora do território nacional -, a que outros computadores são autorizados a ligar-se. Quem tem as senhas de acesso entra no site e joga. Há ainda um esquema de apostas desportivas idêntico ao Placard [o jogo explorado pela Santa Casa da Misericórdia de apostas desportivas]. E raspadinhas ilegais", prosseguiu.

"É quase como se estivesse a jogar em casas de apostas online legais. Este sistema ilegal dá para jogar slot machines, fazer as apostas e não só no futebol. Também pode ser póquer, corridas de cavalos, etc.", disse o investigador ao DN.

Para as autoridades, a questão jurídica é uma das mais complexas – já que as pessoas presentes a tribunal acabam por pagar uma multa de valor "quase insignificante" comparado com o dinheiro que fazem nas apostas ilegais. "O lucro é muito grande e as coimas pequenas. Por vezes rondam os 500 ou 600 euros", explicou o investigador.