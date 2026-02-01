Cerca de 180 mil clientes da E-Redes continuavam sem energia às 08:00 devido ao mau tempo

Tem “orgulho” em ser amiga de Mário Machado e é apoiante do Chega: a advogada brasileira que defende o grupo 1143
Renata Lima Lobo
A maior parte na zona de Leiria, na sequência da depressão Kristin.
Cerca de 180 mil clientes da E-Redes continuavam este domingo às 08:00 sem luz em Portugal continental, a maior parte na zona de Leiria, na sequência da depressão Kristin na madrugada da passada quarta-feira.
Comparativamente com os dados da E-Redes de sábado às 19:00 (quando havia 187 mil clientes sem luz), há agora mais 7.000 clientes com energia elétrica.
Do total de clientes que estavam hoje às 08:00 sem luz, a maior parte é da zona de Leiria, no total de 127 mil (eram 130 mil no sábado ao fim da tarde).