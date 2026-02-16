Cerca de 11 mil clientes ainda sem eletricidade nas zonas afetadas pela depressão Kristin

Segundo o balanço da E-Redes.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail

Cerca de 11 mil clientes da E-Redes nas localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou pelo continente em 28 de janeiro, continuavam pelas 08:00 desta segunda-feira sem energia elétrica, informou hoje a empresa.



E-Redes fez novo balanço dos trabalhos Jo Sins/Pexels

O balanço da E-Redes remete para as 08:00 de hoje sem indicar o total de clientes sem eletricidade no território continental.

Na nota, a empresa reforça o alerta para que a população, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, se mantenha afastada e reporte a situação à E-Redes (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt).

No balanço anterior, pelas 17:00 de domingo, a E-Redes referia que cerca de 14 mil clientes, nas localidades afetadas pela depressão Kirstin, estavam sem abastecimento de energia elétrica.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.