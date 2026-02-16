TAP investiga internamente incidente considerado "grave" durante aproximação a Praga

Segundo a Radio Prague International, o Airbus A320neo da TAP "esteve a segundos de se despenhar a 60 quilómetros" da capital.

A TAP está "a investigar internamente" um incidente ocorrido a 17 de janeiro, quando um Airbus A320neo da companhia terá descido abaixo da altitude mínima de segurança durante a aproximação ao aeroporto de Praga, na República Checa.



TAP investiga incidente ocorrido em Praga DR

"A TAP está a investigar internamente a situação e a colaborar inteiramente com a investigação das autoridades competentes da República Checa", disse à agência Lusa fonte oficial da companhia aérea portuguesa.

Segundo a Radio Prague International, o Airbus A320neo da TAP "esteve a segundos de se despenhar a 60 quilómetros de Praga", num incidente que as autoridades aéreas consideram 'um dos mais graves registados no aeroporto de Praga nas últimas décadas'.

O voo TP1240, proveniente de Lisboa, terá ficado a menos de 300 metros do solo durante uma descida a alta velocidade perto de Krivoklát, e, segundo a rádio checa, terá "conseguido evitar o acidente graças a uma manobra de subida de última hora executada pela tripulação".

O incidente ocorreu na manhã de 17 de janeiro em condições meteorológicas "muito adversas", com nevoeiro denso e baixa visibilidade, tendo os sistemas de radar detetado que o avião tinha descido abaixo da altitude mínima de segurança de cerca de 1.300 metros.

Por sua vez, o 'site' de notícias de aviação Kiosque da Aviação indica que o voo se encontrava "em fase de aproximação à pista 06 do Aeroporto Václav Havel quando a aeronave desceu abaixo da altitude mínima publicada para o procedimento": "De acordo com informações preliminares, o avião estava autorizado a manter 4.000 pés, mas acabou por atingir cerca de 2.600 pés acima do nível médio do mar, valor inferior ao mínimo de segurança definido para aquela fase da aproximação", detalha.

Conforme avança, os controladores de tráfego aéreo terão emitido dois alertas à tripulação ao detetarem a descida indevida, acabando por ser ativado no 'cockpit' o sistema de aviso de proximidade ao solo (TAWS), "levando os pilotos a iniciar uma subida imediata para recuperar a altitude segura".

"Após estabilizar a aeronave, a tripulação efetuou uma nova aproximação, desta vez dentro dos parâmetros estabelecidos, culminando numa aterragem sem incidentes cerca de 11 minutos depois", refere ainda, acrescentando que não ter havido feridos nem danos na aeronave.

Entre as possíveis causas do incidente, especialistas citados pelos meios locais mencionam o uso incorreto do piloto automático.

De acordo com a Radio Prague International, o incidente foi registado como um caso de CFIT ('Controlled Flight Into Terrain'), em que a aeronave se aproxima do solo sem que a tripulação esteja ciente do perigo, normalmente devido a erros na configuração dos sistemas de voo.

Entretanto, decorre uma investigação oficial do Instituto de Investigação de Acidentes Aéreos, que criou uma comissão para determinar se o desvio resultou de fatores operacionais, humanos ou técnicos.