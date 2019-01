Ministro das Finanças promete uma decisão "financeiramente robusta" mas adverte que não podem ser dados "passos maiores do que a perna".

Mário Centeno, ministro das Finanças, deixou um aviso aos professores que refreou as expectativas para a negociação que aí vem sobre a recuperação do tempo de serviço congelado. "O Governo vai ter a mesma atitude que teve desde o início. A decisão que for tomada para os professores do continente vai ser responsável, financeiramente robusta e passível de ser cumprida. Não podemos dar passos maiores que a perna, nem pôr em causa o futuro até da carreira" dos professores, afirmou esta quarta-feira, em entrevista à RTP.



