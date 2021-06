Centenas de manifestantes concentram-se em Lisboa "pelo mundo rural"

Algumas centenas de manifestantes concentraram-se hoje, em Lisboa, em defesa do "mundo rural" e contra as políticas do Governo para o setor.

Concentrados na praça do Marquês de Pombal, receberam instruções por parte da organização, a cargo da Associação Ibérica em Defesa da Caça, Pesca, Tradições e Mundo Rural, antes de rumarem à Assembleia da República para formalizar o protesto contra as políticas do Governo para atividades rurais e outras conexas, tais como a agricultura, tauromaquia, pecuária, caça, tiro e pesca.

Prometendo ordem, "como na tropa", e distanciamento, por causa da pandemia, garantiram colaboração com a polícia, que vedou o trânsito à zona.

"Respeitem o nosso modo de vida, tradições e costumes", lia-se numa das muitas faixas, de "vivas" à caça e à tauromaquia, esticadas na relva da praça.

"A força é da bota e não da pantufa", disse André Grácio, da organização, saudando os presentes ("os que somos somos bons") e criticando os que preferiram ficar em casa.