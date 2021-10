CDS: Acusações sobre Conselho Nacional são “totalmente infundadas“

Presidente do Conselho Nacional do CDS não vê razões para a carta na qual 25 conselheiros apontam o dedo a irregularidades na convocatória.



O Conselho Nacional do CDS é só no domingo, mas a luta política já está acesa no partido. Uma carta subscrita por 25 conselheiros nacionais (com Pedro Mota Soares à cabeça) apontava alegadas irregularidades na convocatória da reunião. Mas o líder deste órgão, Filipe Anacoreta Correia, garante que está tudo dentro das regras.