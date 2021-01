O líder distrital do CDS/Coimbra imputou, esta segunda-feira, a um ex-aspirante ao cargo azia pela derrota sofrida, há quatro meses, e negou ter marcado reuniões em Poiares à revelia dos dirigentes locais.Jorge Alexandre Almeida disse àestranhar declarações prestadas, agora, pelo autarca poiarense Luís Filipe Santos, que – a par de Carlos Vitória – também se perfilou para a presidência da Comissão Política Distrital (CPD) de Coimbra do CDS."Se houve ruptura, ela é da responsabilidade dos militantes, que, por maioria absoluta, escolheram um elenco por mim encabeçado", opina Jorge Alexandre.Embora desconheça, oficialmente, a desvinculação do CDS por parte de 14 dos 20 militantes anteriormente existentes em Vila Nova de Poiares (Coimbra) , Almeida admite que as demissões tenham ocorrido.Segundo Luís Filipe Santos, trata-se de 14 pessoas que assumiram "a ruptura" com o partido por entenderem que ele se transformou "num clube de amigos" e a CPD "numa família".Para o autarca (membro da Assembleia Municipal de Poiares), ou Francisco Rodrigues dos Santos é "apenas um presidente de transição ou existe, de facto, má-fé na relação da direção nacional do CDS com as estruturas locais que não o apoiaram" para a liderança.