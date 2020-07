Catarina Martins põe em cima da mesa caderno de encargos para Costa

Catarina Martins ouviu António Costa usar o debate do Estado da Nação para lançar a ponte a um novo acordo à esquerda com o horizonte da legislatura e não o deixou sem resposta: o BE está disponível para negociar, mas as condições são as de sempre.

"Estamos sempre disponíveis para negociar soluções", respondeu de forma clara a coordenadora bloquista ao pedido de esclarecimento da deputada do PS Marina Gonçalves, após uma intervenção na qual defendeu a importância de encarar a crise pandémica como uma altura para afirmar mudanças estruturais.

Esta "não é uma crise passageira" e Catarina Martins diz que "há erros que não podemos cometer", como "ficar à espera que a crise passe ou ficar à espera dos outros para tomar medidas necessárias".

A "proteção dos rendimentos do trabalho" e o "apoio aos que tudo perderam" são, para o BE, essenciais para fazer face à crise, mas também o investimento nos serviços públicos está no topo das prioridades do Bloco.

Para o BE, "o planeamento é essencial" e é por isso que é preciso "assegurar já as contratações de pessoal docente e não docente", "reforçar o SNS", "aumentar a oferta de transportes públicos" e "realojar quem habita em condições insalubres".

"Os serviços públicos são a primeira linha de resposta à pandemia", frisou, lembrando como "os hospitais privados fecharam no primeiro momento da pandemia" e se comportaram como "abutres" a negociar a resposta aos cuidados de saúde não-covid para recuperar as listas de espera.

Para o BE, é preciso "estender a resposta pública onde ela não existe e é também fundamental", não só na escola pública e na Segurança Social, mas também com um "parque habitacional público capaz de responder aos mais vulneráveis mas também regular o mercado de arrendamento".

"Talvez agora António Costa reconheça o erro que fez ao recusar acordo com o BE", atirou a bloquista, que diz que "o BE nunca colocou condições inaceitáveis" e que, como na noite das eleições dee 2019, voltou a lembrar a importância de alterar as leis laborais para combater a precariedade.

"Foram 100 mil desempregados novos só no primeiro mês de pandemia", recordou, sublinhando que o Governo recusou a proposta de proibir despedimentos em empresas com lucros, mas proibiu despedimentos às empresas em lay-off.

"A crise não é igual para todos", sustentou, afirmando que sem outras políticas "o apoio à economia pode bem tornar-se mais um resgate à elite".

"Precisamos de reindustrialização, de responder à crise climática. Será desta vez a ferrovia?", questionou, pondo em causa a insistência do Governo na construção do aeroporto do Montijo.

"O BE não ficará à margem deste debate", garantiu, assumindo-se pronta para negociar com António Costa, mas lembrando que ainda antes de pensar num acordo para a legislatura "no imediato há um Orçamento para negociar".

E aí o BE quer um "apoio social robusto com mecanismos de salvação de empregos e salários", "acompanhado de uma maior fiscalização aos apoios às empresas".

Para Catarina Martins, é urgente "a proibição de despedimentos em empresas com lucro", "reforçar os serviços públicos essenciais" e "concretizar a contratação a título definitivo dos profissionais de saúde" que já estava acordada e ficou prevista no Orçamento para 2020.

"Criar condições de confiança exige que os compromissos já assumidos sejam cumpridos", avisou Catarina Martins.