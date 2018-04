Casos de sarampo sobem para 90

O número de infectados com sarampo subiu para 90, segundo o último balanço da Direcção-Geral da Saúde

O número de infectados com sarampo subiu para 90, segundo o último balanço da Direcção-Geral da Saúde. Mas destes, apenas quatro pessoas estão ainda doentes.



A grande maioria dos infectados (74) continuam a ser profissionais de saúde e vacinados. Apenas 13 casos não tinham recebido a vacina contra a doença.



A direcção informa ainda que existem 15 casos em investigação. O surto, que teve início em Fevereiro no Hospital de Santo António, no Porto, terá sido iniciado por uma estudante de Erasmus proveniente de Itália.