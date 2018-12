Vieira da Silva vai receber Fernando Ribeiro Mendes, que se queixa de "suspeições e riscos de fraude" nas eleições da Associação Mutualista Montepio.

A candidatura de Fernando Ribeiro Mendes à Associação Mutualista Montepio vai ser recebida pelo ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. O antigo colaborador de Tomás Correia virado líder de uma lista de oposição quer denunciar a Vieira da Silva " irregularidades, suspeições e riscos de fraude no processo eleitoral" nas eleições.



A audiência tinha sido pedida pela lista B na semana passada, com "carácter de urgência", acontece esta segunda-feira, avança o jornal Observador.



Vieira da Silva vai receber váriaos elementos da Lista B, entre eles João Proença, João Costa Pinto, João Carvalho das Neves e Nuno Cunha Rolo. Um dos principais argumentos da lista que serão apresentados esta segunda-feira é que a comissão eleitoral é composta por quatro membros da lista A, a par de um membro da lista B e outro da lista C.



A reunião decorre a poucos dias da votação que ocorre no final desta semana, sexta-feira, 7 de Dezembro. A campanha tem sido marcada por queixas de abuso e denúncias de fraude por aprte da actual administração.



Existe, também, a candidatura do empresário António Godinho, que lidera a lista C.