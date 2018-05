A Carris prolongou o prazo para a apresentação de propostas para o concurso público de aquisição de 15 autocarros elétricos para o serviço público urbano de transporte de passageiros, segundo um anúncio publicado hoje em Diário da República.A transportadora pretende comprar 15 autocarros standard eléctricos, para serviço público urbano de transporte de passageiros, uma estação de carregamento eléctrico e serviços de manutenção, sendo que o primeiro concurso para aquisição dos mesmos terminava em 16 de maio.Hoje, a empresa fez publicar o anúncio que prorroga o prazo de apresentação de propostas até às 18h00 de dia 23, através da plataforma electrónica utilizada pela Carris.O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado no jornal oficial da União Europeia.O valor do preço base do procedimento é de 11.704.000 euros e o prazo de execução do contrato é de 16 anos.