Carneiro vai reunir-se com Montenegro esta quinta-feira

"É evidente que daí não se pode extrair a ilação de que o PS viabilizará a proposta de contrarreforma laboral do Governo", disse José Luís Carneiro.

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O líder socialista afirmou hoje que vai reunir-se quinta-feira com o primeiro-ministro e que a reforma laboral será um dos temas, avisando que não se pode tirar a ilação que o PS aprovará esta "contrarreforma do Governo".



José Luís Carneiro reúne-se com Luís Montenegro sobre proposta laboral Rui Minderico/Lusa

"São duas questões diferentes. Uma questão é sentar-me com o primeiro-ministro e poder dialogar sobre o país. Outra coisa é dar a nossa concordância à proposta de contrarreforma laboral do Governo. Temos a intenção de ter um encontro durante o dia de amanhã para passar em revista vários assuntos", respondeu José Luís Carneiro em entrevista esta noite à CNN Portugal.

De acordo com o secretário-geral do PS "é evidente que daí não se pode extrair a ilação de que o PS viabilizará a proposta de contrarreforma laboral do Governo".

José Luís Carneiro referiu que recebeu este convite para a reunião com Luís Montenegro na segunda-feira, recusando sentir-se melindrado com o facto de o líder do Chega, André Ventura, ter ido antes a São Bento, um encontro que aconteceu hoje,

"Tanto mais que também não importa se vai primeiro, se vai em segundo, se vai em terceiro, porque o estado de opinião do doutor André Ventura é de tal maneira gasoso que altera da manhã para a tarde e da tarde para a noite e da noite para o dia, portanto não me preocupa absolutamente nada", apontou.

O líder do PS não retirou nenhuma ilação do encontro com o Chega ter sido primeiro, registando que o chefe do executivo "teve o cuidado" de o contactar para ver se podiam "conversar sobre vários assuntos".

"Assuntos que estão na ordem do dia, que não vou naturalmente relatar, têm a ver com a reserva da conversa que iremos ter", enfatizou.