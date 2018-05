A Mesa da Assembleia-Geral do Sporting demitiu-se em bloco, confirmou à Lusa o presidente, Jaime Marta Soares.

O presidente da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, vai apresentar ainda esta quinta-feira ao Conselho Fiscal do Sporting uma proposta para instaurar um processo disciplinar a Bruno de Carvalho, avançou o mesmo a SIC.





"Atendendo às recentes movimentações que surgem a todo o momento e a qualquer momento, posso anunciar que a Mesa da Assembleia-Geral se demite em bloco, e também já recebi comunicação do presidente do Conselho Fiscal, de que se iriam demitir, senão todos, alguns que me iriam enviar os pedidos de demissão", afirmou Marta Soares.O presidente da Asssemblia-Geral justificou a demissão deste órgão com as "previsíveis consequências que possam advir desta instabilidade que está a marcar profundamente a instituição Sporting Clube de Portugal".A SÁBADO está a tentar confirmar junto de fontes do Sporting esta informação avançada pela agência Lusa.O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, tinha pedido, esta quarta-feira, que fosse convocada uma Assembleia-Geral para discutir as agressões que ocorreram na Academia de Alcochete esta terça-feira.

O Conselho Fiscal é o único órgão social do clube que pode apresentar uma proposta para destituir o presidente. Se a proposta do presidente da Assembleia Geral for validada, tal inviabilizará a Assembleia Geral Extraordinária pedida por Bruno de Carvalho, lembra a SIC.