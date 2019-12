Com o aparecimento do animal, dois enfermeiros veterinários do centro de Reabilitação do Zoomarine foram chamados ao local para analisar o cetáceo. "Fomos alertados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e deslocámo-nos até aqui para perceber o que levou o animal a ter dado à costa" disse ao

Uma baleia com cerca de 12 metros de comprimento deu este sábado de manhã à costa na praia de Quarteira, no concelho de Loulé. O cetáceo, que segundo testemunhas ainda estaria vivo quando chegou à zona de rebentação, acabou, contudo, por morrer. O alerta foi dado à Polícia Marítima e à GNR pelas 08h40, por populares. O animal terá sido arrastado para a praia devido à força da agitação marítima.Durante algum tempo, o cadáver do animal manteve-se na zona de rebentação, após o que "foi arrastado pela ondulação e levado para fora, deixando de se ver", referiram testemunhas ao CM, as quais esclareceram que "a baleia estava praticamente encostada ao molhe".CMCM