A carcaça de uma baleia deu à costa, esta quinta-feira, na praia do Burrinho, na freguesia de Porto Covo, concelho de Sines.

A Polícia Marítima de Sines já esteve no local para identificar o animal, mas devido a este estar numa zona rochosa não foi possível chegar ao animal.

Neste momento apenas se sabe que é um animal de pequeno porte, ainda se desconhece a espécie e o tamanho.

Segundo Sá Coutinho, Comandante da Capitania do Porto de Sines, "vamos em articulação com a Câmara Municipal de Sines aguardar que acha condições para tentar remover a carcaça do animal".

"Se não for possível chegar ao local, vamos esperar que a ondulação arraste o animal para terra e depois será retirado para ser incinerado" acrescentou Sá Coutinho.