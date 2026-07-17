Caos nos exames nacionais: Ministro diz que Júri Nacional já tem condições para enviar notas às escolas

PCP acusa Governo de tratar estudantes como cobaias

O debate começou com a intervenção da deputada Paula Santos, do PCP, que manifestou "solidariedade com os estudantes e famílias, que vivem tempos de ansiedade e angústia devido à irresponsabilidade do Governo" e com os "professores pelo profissionalismo e brio".



A comunista considerou ainda que o ministro e o Governo de fugiram “ao escrutínio da Assembleia da República” e quiseram “sacudir responsabilidades”. Paula Santos criticou ainda as declarações do ministro que acusou as famílias de “imprudência” por terem marcado férias quando, na verdade, “quem foi imprudente e precipitado foi o ministro e o Governo” por ter decidido alterar o procedimento de avaliação dos alunos por um “procedimento que não reunia as condições”, como considera que já tinha sido provado pelo projeto piloto com o exame de Filosofia no ano passado.



Paula Santos questiona vários aspetos levaram ao “caos” nos exames nacionais, incluindo atrasos, exames incompletos, acusando o Governo de “experimentalismo” e de fazer dos alunos as “cobaias” e dos professores os “bodes expiatórios” de um processo falhado à partida.





A deputada questionou ainda o que está a ser feito para que os problemas não se voltem a repetir no futuro, começando já pela segunda fase dos exames - com início marcado para a próxima semana - e em que é estão os preparativos do próximo ano letivo.