Caos nos exames nacionais: Ministro diz que Júri Nacional já tem condições para enviar notas às escolas

Paula Santos encerra debate garante que ministro será "obrigado" a dar respostas na comissão de educação
Fala Paula Santos para a intervenção final do debate, uma vez que foi o PCP a fazer o pedido para o debate de urgência.
A deputada comunista reitera o que já disse anteriormente: não se trata de um mero problema técnico, mas sim de um problema político de grande gravidade no qual o ministro tem responsabilidade. Paula Santos acusou ainda o Governo de fugir ao escrutínio e às perguntas e garantiu que na próxima terça-feira “cá nos encontraremos”, para Fernando Alexandre ser ouvido na comissão parlamentar de educação, onde será “obrigado” a dar respostas.