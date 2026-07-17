Irão: Litro do gasóleo deve subir 12 cêntimos e da gasolina cinco cêntimos

Pelas 10:20 em Lisboa, o preço do barril de Brent para entrega em setembro avançava 1,40% para 85,42 dólares.

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O preço por litro de gasóleo deverá aumentar 12 cêntimos e o da gasolina subir cinco cêntimos na próxima semana, caso a tendência atual se mantenha, de acordo com a estimativa da ANAREC cedida à Lusa.



Preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 1,965 euros por litro, e o gasóleo simples para os 1,973 euros por litro. António Pedro Santos

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 1,965 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá atingir os 1,973 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Depois de uma subida inicial devido à guerra no Irão, à tensão geopolítica no Médio Oriente e o fecho do estreito de Ormuz, os preços dos combustíveis desceram durante o cessar-fogo entre Washington e Teerão.

No entanto, com o retomar do conflito, as últimas semanas têm sido marcadas por uma reversão desta tendência e, a par do aumento do preço do barril de petróleo, também os combustíveis têm tido uma subida.

Pelas 10:20 em Lisboa, o preço do barril de Brent para entrega em setembro avançava 1,40% para 85,42 dólares. Por volta da mesma hora na semana passada, o barril negociava perto de 76 dólares.