Irão: Litro do gasóleo deve subir 12 cêntimos e da gasolina cinco cêntimos

Pelas 10:20 em Lisboa, o preço do barril de Brent para entrega em setembro avançava 1,40% para 85,42 dólares.
O preço por litro de gasóleo deverá aumentar 12 cêntimos e o da gasolina subir cinco cêntimos na próxima semana, caso a tendência atual se mantenha, de acordo com a estimativa da ANAREC cedida à Lusa.
Preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 1,965 euros por litro, e o gasóleo simples para os 1,973 euros por litro.António Pedro Santos
Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 1,965 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá atingir os 1,973 euros por litro.
A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.
Depois de uma subida inicial devido à guerra no Irão, à tensão geopolítica no Médio Oriente e o fecho do estreito de Ormuz, os preços dos combustíveis desceram durante o cessar-fogo entre Washington e Teerão.
No entanto, com o retomar do conflito, as últimas semanas têm sido marcadas por uma reversão desta tendência e, a par do aumento do preço do barril de petróleo, também os combustíveis têm tido uma subida.
Pelas 10:20 em Lisboa, o preço do barril de Brent para entrega em setembro avançava 1,40% para 85,42 dólares. Por volta da mesma hora na semana passada, o barril negociava perto de 76 dólares.