Campanha "Taxa Zero ao Volante" começa hoje a alertar para riscos de álcool e condução

A campanha de segurança rodoviária é da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), GNR e PSP e decorre até quarta-feira, alertando em vários locais do país para os riscos da condução sob influência do álcool.Num comunicado conjunto a anunciar a campanha as três entidades alertam que um em cada três condutores mortos em acidentes de viação "apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l", e que "três em cada quatro destes condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l".O documento assinala que vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa perturbações cognitivas e de processamento de informação, alterações na capacidade de reagir a imprevistos, e descoordenação motora.O álcool também diminui o campo visual, provocando a chamada visão em túnel, dizem os responsáveis, concluindo que a perda de capacidades, aliada a alterações de comportamento (por exemplo euforia), "aumentam de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários".A campanha inclui ações de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias com mais trânsito em Lisboa, Setúbal, Figueira da Foz, Porto e Faro.A ANSR, a GNR e a PSP salientam que com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica.