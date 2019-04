Câmara de Braga dá uma breve aula de geografia a jornalista da SIC

A Câmara de Braga lançou vídeo turístico aproveitando-se do engano de um jornalista que confundiu o Arco do Triunfo com o Arco da Praça Nova.

A Câmara de Braga lançou um vídeo nas redes sociais onde faz uma brincadeira com um erro de um jornalista da SIC para promover a cidade.



O caso surge depois de um jornalista do canal privado de televisão, no programa que antecedia o jogo entre o Benfica e o Sporting de Braga, no passado domingo, ter confundido um monumento e uma praça que surgiam numa tarja dos adeptos com o Terreiro do Paço e o Arco do Triunfo de Lisboa.



O jornalista pensava que estava a ver uma tarja preparada pelos adeptos benfiquistas e afirmou que os ditos espaços eram em Lisboa quando na verdade retratavam um espaço em Braga. Os comentadores em estúdio também não se aperceberam do erro e concrodaram que era uma boa forma de os adeptos benfiquistas receberem a equipa.



Na verdade, a tarja mostra o Arco da Porta Nova.



A situação levantou muita indignação nas redes sociais e levou a Câmara Municipal de Braga a aproveitar o erro para um vídeo onde promove a cidade.







O jornalista foi amplamente criticado e pediu desculpas na sua página privada de Facebook, que é privada. Um utilizador das redes sociais escreveu mesmo que a confusão tinha sido o "maior derespeito [sic]" que já tinha visto, aifrmando que o engano tinha sido motivado por os comentadores serem adeptos do Benfica, como mostra a publicação abaixo.