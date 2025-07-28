Calor deixa Portugal continental com aviso amarelo até quarta-feira

Évora com 38º Celsius será hoje a cidade mais quente e Sagres com a mais fresca, com 24º.

Todos os distritos de Portugal estão hoje e pelo menos até quarta-feira sob aviso amarelo devido ao calor, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Luís Forra/Lusa

Face à persistência de valores elevados da temperatura máxima, os avisos já em vigor vão prolongar-se até às 18:00 de quarta-feira.

Também na Madeira, na costa sul e nas regiões montanhosas, há aviso amarelo pelo mesmo motivo, até às 18:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, o IPMA prevê céu geralmente limpo, vento mais intenso na faixa costeira e nas terras altas, em especial durante a tarde, e pequena descida da temperatura máxima, em especial no litoral oeste a sul do Cabo da Roca.

