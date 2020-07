O ex-presidente da Câmara do Funchal e deputado Paulo Cafôfo foi hoje eleito décimo presidente do PS/Madeira, numas eleições internas na qual foi o único candidato, preconizando "uma mudança na região" e reforço do partido nas autárquicas.

Paulo Cafôfo sucede a Emanuel Câmara, o presidente do município do Porto Moniz, no norte da ilha da Madeira, tendo participado obtido 1.431 votos dos 1.472 militantes que participaram neste ato eleitoral de um universo de 2.000 em condições de votar.

"É com muita honra e responsabilidade que sou presidente do Partido Socialista da Madeira", declarou o novo líder da estrutura regional do partido, preconizando uma "mudança na região".

O novo líder socialista insular afirmou essa mudança começa "a partir de hoje, porque começou para o PS o ciclo das eleições autárquicas", nas quais o PS pretende o maior partido autárquico, com grandes resultados já no próximo ano, com grandes vitórias nos municípios da região".