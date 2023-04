Brasileiros preparam vinda de Lula a Portugal… e uma reação ao Chega

Núcleo do PT em Portugal está a organizar uma manifestação de apoio a Lula da Silva para a manhã do dia 25 de Abril em frente ao Parlamento, o mesmo local aonde se devem manifestar apoiantes do Chega contra a presença do Presidente do Brasil nos três dias antes da sua ida à Assembleia da República.