O governo pediu esta quarta-feira uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba, onde na segunda-feira uma estrada colapsou.



Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética determina "que, no prazo de 45 dias, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), proceda a uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona onde ocorreu o acidente do dia 19 de novembro".



Recorde-se que estão confirmados dois mortos, que eram operários da empresa que explora a pedreira. O deslizamento de um grande volume de terra na estrada 255, que provocou "a deslocação de uma quantidade muito significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de uma pedreira ocorreu às 15:45 de segunda-feira.



Contudo, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam o deslizamento de terras em Borba, que matou pelo menos duas pessoas, confirmou a SÁBADO. Por isso, a Justiça vai apurar responsabilidades.