Durante a habitual marcha pela Avenida da Liberdade em que participam os partidos todos os anos no 25 de Abril, o Bloco de Esquerda (BE) esteve representado por dezenas de militantes e algumas das figuras mais emblemáticas do partido. Mas a marcha deste ano chamou particuçar atenção devido a um cântico entoado enquando desciam a avenida.Além dos gritos de ordem e de celebração pela data, um dos momentos que mais atenção chamou foi quando os militantes entoaram uma quadra popular liderada pela deputada Mariana Mortágua . Nessa quadra, os militares do Bloco pediram a Santo António que leve Jair Bolsonaro , o presidente brasileiro, eleito em 2018, para "ao pé do Salazar ".