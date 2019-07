A coordenadora do BE prometeu hoje lutar pela "dignidade de quem trabalha" e a "combater desigualdades", contra a visão "do centro e da direita", que "acha normal um país pequenino" e diz sempre sim a Bruxelas."Nestas eleições [legislativas, em outubro] vão estar em disputa duas visões para o país. Uma é a do centro e da direita, que acha normal um país pequenino, sempre a dizer que sim a tudo o que for ortodoxia de Bruxelas e onde é normal um administrador ganhar num mês o que um trabalhar precisa de dez ou mais anos para ganhar", disse Catarina Martins, no Porto, durante a apresentação do programa eleitoral para as áreas do Trabalho e da Segurança Social, e da lista de deputados pelo distrito que encabeça.A outra visão, explicou, "é a que o BE propõe, que se centra na dignidade de quem trabalha, de uma economia para toda a gente, capaz de responder às alterações climáticas, de ir onde é preciso ir sem deixar ninguém para trás".