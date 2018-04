Bastonária dos Enfermeiros pede investigação a contratos de contentores no S. João

Ana Rita Cavaco refere-se a contratos de aluguer celebrados entre o hospital e empresas que fornecem os contentores onde estão alojados os serviços de neurocirurgia e a pediatria.

A bastonária dos Enfermeiros pede às autoridades que investiguem os contratos entre o hospital São João e as empresas que fornecem os contentores onde estão instaladas a pediatria e a neurocirurgia, aludindo a "milhares de euros" gastos por mês.



Em entrevista à agência Lusa, Ana Rita Cavaco refere que "o nome das empresas [contratadas] muda sistematicamente", mas "a pessoa é sempre a mesma".



A bastonária refere-se a contratos de aluguer celebrados entre o Hospital de São João, no Porto, e empresas que fornecem os contentores onde estão alojados os serviços de neurocirurgia e a pediatria.



"Aqueles contentores custam milhares de euros por mês ao Estado. Se calhar já tínhamos construído outro hospital de São João ao longo destes anos com aquele dinheiro. O mais engraçado é olhar para o nome das empresas a quem os contentores são contratualizados. A pessoa é sempre a mesma, mas o nome da empresa muda sistematicamente", afirmou Ana Rita Cavaco.



A bastonária lembra que se trata de dinheiro de todos os contribuintes e por isso pede às autoridades que investiguem.



"Nesta altura, em que falamos tanto de corrupção e que há eventualmente processos pouco transparentes, gostava que alguém fosse investigar esta questão", refere.



Segundo o portal da contratação pública, o Centro Hospitalar de São João estabeleceu em 2016 contratos por ajuste directo para "renovação dos serviços de aluguer de contentores" no valor acima de 390 mil euros.



Em 2017, os contratos de aluguer de contentores atingiram cerca de 700 mil euros.



Os contentores instalados no hospital São João têm sido alvo de polémica, sobretudo após denúncias de falta de condições de atendimento e tratamento de crianças com doenças oncológicas.