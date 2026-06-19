Avião da Transavia aterrou de emergência no aeroporto Sá Carneiro após avaria nos 'flaps'

Aterragem ocorreu pelas 19:48, com mais de cinco dezenas de operacionais já de prevenção.
Um avião da companhia aérea Transavia aterrou esta sexta-feira no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, minutos depois de ter reportado problemas técnicos relacionados com os 'flaps", revelou à Lusa fonte da PSP.
Avião da Transavia aterrou minutos após ter reportado problemasDR
Os 'flaps' são superfícies móveis localizadas na parte traseira das asas dos aviões que servem para aumentar a sustentação e o arrasto da aeronave a baixa velocidade, permitindo descolagens mais curtas e aterragens seguras.
Segundo a fonte da Polícia, o alerta foi feito pelas 19:24 e aterragem ocorreu pelas 19:48, com mais de cinco dezenas de operacionais já de prevenção, assinalava página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O avião fez a ligação entre Paris e o Porto, disse.
A mesma fonte revelou que a aterragem decorreu sem incidentes e que não houver ferimentos a bordo, afirmando desconhecer quantas pessoas seguiam a bordo da aeronave.