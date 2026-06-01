Autoridades suspeitam de condução perigosa em colisão frontal na A25

A informação surgiu após terem começado a circular vídeos na internet captados por uma câmara de um automóvel que mostram um carro em contramão na A25.

O Ministério Público (MP) vai investigar o acidente que ocorreu esta segunda-feira na autoestrada A25 em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, por suspeita de condução perigosa, informou a GNR.

A carregar o vídeo ... Câmaras de automóvel captam carro em contramão na A25 momentos antes de violento acidente

Em declarações à Lusa, fonte da GNR disse que a investigação do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação recolheu indícios de condução perigosa, tendo os factos sido remetidos ao MP.

A informação surgiu após terem começado a circular vídeos na internet captados por uma câmara de um automóvel que mostram um carro em contramão na A25, momentos antes de ter ocorrido a colisão frontal entre dois veículos ligeiros, que causou um ferido grave e outro ligeiro.

O alerta para o acidente ocorrido ao quilómetro 28 da A25, na zona de Albergaria-a-Velha, sentido Aveiro-Viseu, foi dado cerca das 13:12.

Do acidente resultaram ferimentos graves num homem de 28 anos que foi transportado de helicóptero para os Hospitais da Universidade de Coimbra. O condutor da outra viatura, um homem de 59 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhado para o Hospital de Aveiro.

A A25 esteve cortada ao trânsito durante quase três horas no sentido Aveiro-Viseu, tendo a circulação sido retomada cerca das 15:45 na via da esquerda, e só às 16:30 é que reabriu a via da direita.

As autoridades chegaram a proceder ao corte da A25 no sentido oposto ao que ocorreu o acidente para permitir a aterragem de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para transportar um dos feridos do acidente.