A mensagem que passou com base nos diplomas mais recentes era simples: quem está em teletrabalho não tem direito ao apoio extraordinário à família – que paga 66% do salário base com o valor mínimo de 635 euros – e quem decide quem fica em teletrabalho é, à partida, o empregador. Mas pode não ser assim tão simples. Um conjunto de trabalhadores de um call center alegou que não tinha condições para trabalhar em casa e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) e Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) deram-lhes razão.