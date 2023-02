Audiência de cúmulo jurídico do 'rei dos catalisadores' marcada para 18 de abril

Vítor Macedo é mecânico. Mas é mais conhecido por outra atividade: a do furto de catalisadores que até lhe valeu a alcunha "o rei dos catalisadores". A audiência de cúmulo jurídico do arguido está agendada para 18 de abril. O acórdão do cúmulo vai juntar numa só pena todas as condenações previamente aplicadas, podendo levar a que o jovem de 30 anos cumpra vários anos de prisão efetiva, assegura um advogado à SÁBADO.