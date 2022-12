Atacar é a melhor defesa. As farpas de António Costa

As grandes empresas que ponham a imagem do Governo em xeque têm sido alvo da fúria verbal de António Costa. Depois da espuma, o impacto real é escasso.

O tempo era de campanha eleitoral para as autárquicas e António Costa estava em Matosinhos a apoiar a candidata socialista Luísa Salgueiro. A petrolífera Galp tinha anunciado o fecho da sua refinaria em Matosinhos em cima do Natal do ano anterior, pondo em causa mais de 400 postos de trabalho diretos. O assunto era politicamente sensível. No comício autárquico, o primeiro-ministro elencou todas as falhas da Galp no fecho da refinaria para, depois, atirar a matar: “Quem se porta assim tem de levar uma lição”, que teria de ser “exemplar”. Isto foi há 15 meses. Houve lição?