300 animais resgatados de casa em Amarante sem condições de higiene

As autoridades suspeitam que se tratasse de uma “fábrica de animais”, destinada à criação e venda de animais de raças com elevada procura no mercado.

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Foram resgatados cerca de 300 animais que viviam em condições precárias numa casa em Amarante. A operação decorreu esta terça-feira, dia 23, depois de uma denúncia de maus-tratos. Foram acionados para o local a Intervenção e Resgate Animal (IRA), a GNR e veterinários, que encontraram os animais em espaços pequenos, fechados e com falta de higiene.



Publicação do IRA Facebook/IRA

As autoridades suspeitam que o espaço funcionasse como “fábrica de animais”, dedicada à criação e venda de cães. Todos os animais encontrados eram cães de pequeno porte, com elevada procura no mercado de venda de animais. Segundo a IRA, estavam ali presos cães de raças como yorkshire terrier, pinscher, bulldogue francês e cavaliers. Foram detetados anúncios online ligados àquela casa, pelo menos desde 2018.

Além do elevado número de animais, estes ainda viviam em espaços pequenos, enjaulados e sem condições de higiene. Nas imagens divulgadas pela IRA, observam-se os espaços sujos com fezes.

A retirada dos animais poderá estender-se por 24 horas, a que se seguirá uma avaliação veterinária. A IRA está à procura de famílias de acolhimento temporário nas cidades de Lisboa e do Porto e de ajuda com as despesas com alimentação, cuidados veterinários, resguardos e acolhimento. Os donativos podem ser feitos através do site da IRA.

Com Diogo Barreto