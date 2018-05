Dois anos e meio depois, Francisco Assis dá de certa forma a outra face na Batalha: "Eu nunca fui a favor desta solução política que se convencionou chamar 'a geringonça'. Não mudei de opinião." Mas... "Algumas das minhas expectativas mais negativas não se consumaram. E isso deve-se à capacidade de liderança de António Costa. Eu, francamente, acho António Costa, que tu anestesiaste o PCP e o Bloco."O eurodeputado socialista, provocador, referiu ao congresso: "Acho que a solução é má, acho que o primeiro-ministro é bom. Eu acho que és um bom Primeiro-ministro, mesmo no contexto da geringonça. Eu imagino o Primeiro-ministro que serás fora do contexto."É por isso que Francisco Assis defende que "o PS deve governar sozinho, com disponibilidade para falar à sua esquerda e à sua direita". Uma solução contrária limita a autonomia do Partido Socialista. Assis diz que "não seria sério dizer que o PS vai ganhar com maioria absoluta". Mas "deve aspirar a ganhar, seja com maioria absoluta, seja com relativa".De modo muito sucinto, o eurodeputado recuperou o tema passado (leia-se, Sócrates) referido por António Costa no discurso de abertura do congresso: também ele não tem "vergonha do passado do PS".