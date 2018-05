Quando os congressistas começaram a entrar na ExpoSalão da Batalha, ouvia-se a Tourada de Fernando Tordo. Houve quem tivesse achado a escolha questionável, mas percebeu-se rapidamente que a música que marcava o arranque do conclave ia virar à esquerda. Se os socialistas vinham debater um caminho mais ou menos ao centro, a banda sonora inicial estava toda no PREC. De Adriano Correia de Oliveira a Sérgio Godinho, passando por Zeca Afonso, o tom era revolucionário e não teria ficado mal num congresso de qualquer dos parceiros de esquerda do Governo.

Depois das músicas da esquerda, António Costa chegou com uma música diferente. Os Xutos e Pontapés emprestaram o À minha maneira ao secretário-geral socialista e a escolha não poderia ter sido mais perfeita. Enquanto os socialistas se foram alinhando nas últimas semanas ora mais ao centro, junto de Augusto Santos Silva, ora mais à esquerda, ao lado de Pedro Nuno Santos, Costa fez a síntese política à sua maneira.

Também não foi por acaso que no ecrã gigante do palco o filme das autárquicas teve a banda sonora da Missão Impossível a servir de fundo à voz off de Ana Catarina Mendes.

A secretária-geral adjunta do PS teve uma vitória esmagadora e inesperada nas autárquicas e o vídeo foi uma forma clara de chamar a si os louros que todos lhe reconhecem no partido.

Este teria, aliás, sido o Congresso de Ana Catarina Mendes, se Pedro Nuno Santos não tivesse posto os congressistas a aplaudir de pé a sua prestação.

Neste conclave, Ana Catarina Mendes sai reforçada na Comissão Permanente, que passa a dominar completamente com a saída de João Galamba e esse é um dos sinais importantes.

Não menos importante é, porém, o facto de Pedro Nuno Santos entrar para o Secretariado Nacional.

Sem liderança para discutir num horizonte próximo, o Congresso lança as sementes para o que pode vir no pós-costismo. Resta saber que música embalará o partido nessa altura.