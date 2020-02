O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) deu "parecer ético desfavorável" a quatro projetos de lei para a despenalização da morte medicamente assistida que vão ser debatidos no parlamento na quinta-feira, dia 20. A proposta do Iniciativa Liberal ainda está sob análise.

Os pareceres acerca dos projetos do BE, PS, PAN e PEV foram aprovados por uma maioria de 17 votos e, aos quatro documentos, os conselheiros do CNECV apontam quase as mesmas falhas, pedindo uma maior recolha de informação sobre vários temas.

Primeiro, não existem estudos prévios que possam "auxiliar a clarificação e sustentação de uma moldura jurídica" quanto à eutanásia e suicídio assistido, explicam os conselheiros.

Também se regista uma "insuficiente consideração de respostas mediadas, relacionais e integradoras, que respeitem e abriguem as múltiplas dimensões do sofrimento humano". O CNECV sustenta que o medo, a perda de controlo, a solidão, e o sentimento de "fardo" exigem uma adequada compreensão, tal como a "dor física insuportável".

O CNECV sublinha a ambiguidade de conceitos projetos do PS, BE e PAN, em considerações específicas sobre cada uma das propostas. Entre as expressões elencadas, encontra-se "lesão definitiva" ou "sofrimento extremo".

Aos quatro projetos analisados, são apontadas falhas sobre os efeitos da lei. Não se sabem ainda quantos profissionais de saúde poderão realizar os atos implicados nas propostas, como o "processo médico-administrativo, realização material do ato de eutanásia, prescrição de fármacos legais" que não se enquadram nas práticas médicas – afinal, praticar a eutanásia é proibido pelo código deontológico - nem na lei que as regula.

A figura do objetor de consciência "não parece poder ser invocada para tarefas que não sejam consideradas ‘atos da profissão’", indica o CNECV, como as responsabilidades de executar a morte ou de lhe fornecer os meios para o fazer.

Todos os diplomas preveem que só podem pedir a morte medicamente assistida, através de um médico, pessoas maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável.

A relação dos intervenientes nos atos com o Sistema Nacional de Saúde e suas estruturas também é explicada de forma imprecisa, sustenta o CNECV, e os encargos operacionais e financeiros com estes projetos também são desconhecidos.

A todos os projetos menos ao do PEV é ainda criticada a "indefinição do que caberá ao Estado, e em que termos, na responsabilidade de assegurar as condições materiais e humanas que permitam aos cidadãos exercer esse proposto direito sem discriminação de qualquer natureza".

Ao PAN, PS e BE, frisa-se a falta de menção a uma equipa multidisciplinar de profissionais, tendo em conta a realidade de doenças múltiplas que afetam os pacientes.

Só o projeto socialista é criticado pelo prazo de cinco dias "que parece irrealista" para o parecer prévio da Comissão de Verificação e Avaliação.

Na iniciativa legislativa do PAN, realça-se que "o respeito pela autonomia da pessoa nunca se pode fazer acompanhar de um mínimo de informação, condição essencial para a formulação de uma vontade livre e esclarecida". O comentário relaciona-se com "a publicidade" à lei no projeto do PAN, "que deverá ser mínima".