Ronaldices - Crónica de António Peças

Veja-se o caso da filha desse grande homem chamado Adriano Moreira, que não fez cerimónia em saudar a escolha da nova Ministra da cultura como a "primeira ministra lésbica fora do armário". E da sua competência, nada…?! O critério principal foi a homossexualidade?? E do senhor professor universitário, adepto de fotografar sadomasoquismo e despido de pudor em aparecer com um vestido de renda e com o seu namorado em calções por trás a apalpar-lhe os mamilos, que tem a lata de afirmar na televisão que é uma violência obrigar os netos a beijar os avós…!! Chama-se a isso respeito, consideração e educação!! E toda a comunicação social a dar cobertura e relevo a estas panasquices!!



Eu tenho amigos homossexuais e amigas lésbicas, mas não tenho amigos bichonas nem amigas fufas! E há uma enorme diferença entre a postura de cada um deles! Eu respeito-os e eles respeitam-me a mim. As bichonas e as fufas não respeitam ninguém! Chega de defesa das minorias! São as maiorias que têm que ser defendidas e respeitadas! Isto de ser o povo minoritário quem mais ordena é que tem de ser reprimido e repudiado! Ou é este o modelo de valentia que cantamos a pulmões cheios no nosso hino?!?"



Esta crónica foi publicada na edição de 25 de outubro de 2018 do jornal local "Brados do Alentejo". O autor escreve segundo o antigo acordo ortográfico.

"Segundo a história contada por uma dama que aparece num filme de uma discoteca quase a saltar para cima de Ronaldo, o melhor do mundo terá abusado do seu rabiosque durante cerca de sete minutos, sem o seu consentimento. Parece que a queixosa nunca terá referido um arranhão… Nove anos depois, parece que o tempo que demorou a gastar o montante recebido para não tornar a história do envolvimento pública, eis que a garota sentiu um desconforto anal e resolveu contar ao mundo que Ronaldo não é só um artista com os pés.Cá no burgo, passados dezasseis anos do processo Casa Pia, e apesar de tantos rabiosques de tenra idade abusados, a grande notícia é que Carlos Cruz esteve preso por engano e que Paulo Pedroso foi uma vítima do défice visual das crianças… Compreendo perfeitamente que se ache estranho que num país onde cada vez mais se valoriza o bizarro, a paneleirice e a queda dos valores,onde abusar de menores vale um enorme aplauso na Assembleia da República, se dê tanta importância à história de Ronaldo! Afinal, para além de ser uma verdadeira figura nacional, CR7 terá utilizado o ânus de uma mulher!! E isso é que é abominável nos dias que correm!Se fosse hoje aquele concurso de rádio em que na pergunta para ganhar o automóvel o concorrente da Vidigueira respondeu que os homens que se comem uns aos outros são paneleiros, o concorrente teria levado para casa uma frota de viaturas de luxo!! Começo a pensar, e estou certo de que não estou solitário nesta convicção, que hoje em dia não existirá melhor cartão de visita do que a homossexualidade pavoneante!